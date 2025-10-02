Putin: Slanje raketa Tomahavk Kijevu bi zaoštrilo odnose između Moskve i Vašingtona

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je večeras da bi slanje američkih raketa dugog dometa Tomahavk Kijevu predstavljalo "novo zaoštravanje" između Moskve i Vašingtona, jer američki zvaničnici razmatraju prodaju tog oružja Evropljanima radi isporuke Ukrajini.

"Upotreba Tomahavka je nemoguća bez direktnog učešća američkog vojnog osoblja. To bi značilo novu zaoštravanje, posebno u odnosima između Rusije i SAD", upozorio je ruski predsednik na jednom forumu u ​​Sočiju, na jugozapadu Rusije. Američki potpredsednik DŽej Di Vens (JD Vance) izjavio je nedavno da Vašington razmatra prodaju raketa dugog dometa Tomahavk Evropljanima, a da ih oni isporuče Ukrajini.