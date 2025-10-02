Putin: Slanje raketa Tomahavk Kijevu bi zaoštrilo odnose između Moskve i Vašingtona

Novi magazin pre 25 minuta  |  Beta
Putin: Slanje raketa Tomahavk Kijevu bi zaoštrilo odnose između Moskve i Vašingtona

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je večeras da bi slanje američkih raketa dugog dometa Tomahavk Kijevu predstavljalo "novo zaoštravanje" između Moskve i Vašingtona, jer američki zvaničnici razmatraju prodaju tog oružja Evropljanima radi isporuke Ukrajini.

"Upotreba Tomahavka je nemoguća bez direktnog učešća američkog vojnog osoblja. To bi značilo novu zaoštravanje, posebno u odnosima između Rusije i SAD", upozorio je ruski predsednik na jednom forumu u ​​Sočiju, na jugozapadu Rusije. Američki potpredsednik DŽej Di Vens (JD Vance) izjavio je nedavno da Vašington razmatra prodaju raketa dugog dometa Tomahavk Evropljanima, a da ih oni isporuče Ukrajini.
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Putin sa Dodikom u Sočiju: Čestitam Dan srpskog jedinstva

Putin sa Dodikom u Sočiju: Čestitam Dan srpskog jedinstva

Sputnik pre 29 minuta
Putin: Slanje raketa Tomahavk Kijevu bi zaoštrilo odnose između Moskve i Vašingtona

Putin: Slanje raketa Tomahavk Kijevu bi zaoštrilo odnose između Moskve i Vašingtona

N1 Info pre 20 minuta
Dodik bez mandata sa Putinom u Sočiju

Dodik bez mandata sa Putinom u Sočiju

Slobodna Evropa pre 25 minuta
Žestoke Putinove reči iz sočija: "Besmislica u koju je nemoguće poverovati je da će Rusija napasti zemlje NATO"! Obaraćemo i…

Žestoke Putinove reči iz sočija: "Besmislica u koju je nemoguće poverovati je da će Rusija napasti zemlje NATO"! Obaraćemo i "tomahavke"! (video, foto)

Kurir pre 21 minuta
Putin se sastao sa Dodikom: "Situacija u BiH veoma složena"

Putin se sastao sa Dodikom: "Situacija u BiH veoma složena"

Kurir pre 5 minuta
Rusija bi mogla da dobije nove sisteme hipersoničnog naoružanja, radimo na tome

Rusija bi mogla da dobije nove sisteme hipersoničnog naoružanja, radimo na tome

Sputnik pre 30 minuta
Putin čestitao Dan srpskog jedinstva; Dodik: Želimo da Rusija napreduje

Putin čestitao Dan srpskog jedinstva; Dodik: Želimo da Rusija napreduje

RTS pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonRusijaSočiKijevRakete

Balkan, najnovije vesti »

Situacija u Srpskoj napeta! Peskov: Rusija će pokrenuti pitanje povratka Dejtonskom sporazumu u Savetu bezbednost

Situacija u Srpskoj napeta! Peskov: Rusija će pokrenuti pitanje povratka Dejtonskom sporazumu u Savetu bezbednost

Blic pre 2 sata
Uklonjen ćirilički znak "Volim Kosovsku Mitrovicu", zamenjena i sedišta u bojama srpske zastave u sportskoj hali

Uklonjen ćirilički znak "Volim Kosovsku Mitrovicu", zamenjena i sedišta u bojama srpske zastave u sportskoj hali

RTS pre 30 minuta
Putin sa Dodikom u Sočiju: Čestitam Dan srpskog jedinstva

Putin sa Dodikom u Sočiju: Čestitam Dan srpskog jedinstva

Sputnik pre 29 minuta
Putin: Slanje raketa Tomahavk Kijevu bi zaoštrilo odnose između Moskve i Vašingtona

Putin: Slanje raketa Tomahavk Kijevu bi zaoštrilo odnose između Moskve i Vašingtona

N1 Info pre 20 minuta
Dodik bez mandata sa Putinom u Sočiju

Dodik bez mandata sa Putinom u Sočiju

Slobodna Evropa pre 25 minuta