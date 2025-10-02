Nikola Jović dogovorio produžetak ugovora sa Majamijem

Jović (22) je 2022. godine izabran kao 27. pik u prvoj rundi NBA drafta

Košarkaški reprezentativac Srbije Nikola Jović dogovorio je produžetak ugovora sa Majamijem na još četiri godine. Jović je dogovorio produženje ugovora sa Majamijem u vrednosti od 62,4 miliona dolara, saopštili su za I-Es-Pi-En (ESPN) agenti Džef Švarc, Šon Kenedi i Džared Muča iz agencije "Eksel sports menadžment". Američki mediji navode da je ugovor u potpunosti garantovan do kraja sezone 2029/2030. Jović (22) je 2022. godine izabran kao 27. pik u prvoj rundi NBA