Uhapšen i student iz Srbije: Izraelska vojska upala na flotilu koja je plovila ka Gazi! (video)

Izraelske snage su sinoć preuzele kontrolu nad brodom Adara, jednim od brodova u flotili koja je prevozila humanitarnu pomoć Gazi. Na brodu se nalazio srpski student Ognjen Marković, čiju su unapred snimljenu poruku na X objavili studenti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

Flotila je objavila snimku ukrcavanja izraelskih vojnika na All In. Objavljeni su i snimci brodova Florida i Ol In, na koje su se ukrcali izraelski vojnici. Svi članovi posade su odvedeni. „Poslednji trenuci pre nego što smo izgubili kontakt sa našim drugovima na holandskom brodu Mohamed Bar, koji je plovio ka Gazi u humanitarnoj misiji sa konvojem Al-Sumud kako bi probio brutalnu blokadu“, objavila je flotila na X. Izraelske snage su se ukrcale na nekoliko brodova