Savet bezbednosti UN 21. oktobra o Kosovu i Metohiji

RTS pre 1 sat
Savet bezbednosti UN 21. oktobra o Kosovu i Metohiji

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće 21. oktobra o stanju na Kosovu i Metohiji, objavljeno je na sajtu svetske organizacije. Na prethodnoj sednici, u aprilu, gro rasprave ključnih članica ovog tela vodio se oko budućnosti Unmika.

Savet bezbednosti UN razmotriće 21. oktobra novi izveštaj generalnog sekretara svetske ogranizacije Antonija Guteresa o stanju na Kosovu i Metohiji, tačno šest meseci pošto su se ključne članice žestoko verbalno sukobile oko budućeg angažmana misije UN. Najavljeno je da će novi izveštaj, koji će predstaviti šefica Unmika Karolin Zijade, će biti dostupan u narednih desetak dana. Zijade je, početkom aprila, rekla da je zabrinuta zbog posledica koje zatvaranje
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Savet bezbednosti UN 21. oktobra o Kosovu i Metohiji

Savet bezbednosti UN 21. oktobra o Kosovu i Metohiji

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoUNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiUNMIKMetohijaKosovo i Metohija

Politika, najnovije vesti »

Student Đorđe iz Mionice za Nova.rs: Prirodno je da mi budemo nosioci liste

Student Đorđe iz Mionice za Nova.rs: Prirodno je da mi budemo nosioci liste

Nova pre 4 minuta
Šta nas očekuje na jesenjem zasedanju Skupštine?

Šta nas očekuje na jesenjem zasedanju Skupštine?

Danas pre 14 minuta
Savet bezbednosti UN 21. oktobra o Kosovu i Metohiji

Savet bezbednosti UN 21. oktobra o Kosovu i Metohiji

RTV pre 1 sat
Vučić danas u Kopenhagenu na Samitu Evropske političke zajednice

Vučić danas u Kopenhagenu na Samitu Evropske političke zajednice

RTV pre 1 sat
Vučić danas u Kopenhagenu na Samitu Evropske političke zajednice

Vučić danas u Kopenhagenu na Samitu Evropske političke zajednice

Telegraf pre 29 minuta