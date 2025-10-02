Savet bezbednosti UN 21. oktobra o Kosovu i Metohiji

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće 21. oktobra o stanju na Kosovu i Metohiji, objavljeno je na sajtu svetske organizacije. Na prethodnoj sednici, u aprilu, gro rasprave ključnih članica ovog tela vodio se oko budućnosti Unmika.

Savet bezbednosti UN razmotriće 21. oktobra novi izveštaj generalnog sekretara svetske ogranizacije Antonija Guteresa o stanju na Kosovu i Metohiji, tačno šest meseci pošto su se ključne članice žestoko verbalno sukobile oko budućeg angažmana misije UN. Najavljeno je da će novi izveštaj, koji će predstaviti šefica Unmika Karolin Zijade, će biti dostupan u narednih desetak dana. Zijade je, početkom aprila, rekla da je zabrinuta zbog posledica koje zatvaranje