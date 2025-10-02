Izraelci upravo upadaju na brodove, uhićena Greta Thunberg

TEL AVIV - Izraelski vojnici presreli su međunarodnu flotilu koja pokušava dopremiti lijekove i hranu Pojasu Gaze. Ukrcali su se na brodove koji su se približavali enklavi, objavili su organizatori misije.

Flotila, koju čini više od 40 civilnih brodova, prevozi oko 500 parlamentaraca, odvjetnika i aktivista. Planirala je probiti izraelsku blokadu Gaze. Izraelci su započeli operaciju u trenutku dok se flotila nalazila oko 90 nautičkih milja od enklave. Gotovo svi brodovi su u međuvremenu presretnuti. Samo jedan i dalje plovi prema Gazi. Izraelska vlada, koja je pokušaj flotile da preveze humanitarnu pomoć u ratom razorenu Gazu nazvala "provokacijom", objavila je da su