NIS traži novo odlaganje američkih sankcija

NIS traži novo odlaganje američkih sankcija

Naftna industrija Srbije (NIS) će večeras ili najkasnije sutra uputiti i novi dopunjeni zahtev američkoj administraciji za još jednim odlaganjem pune primene sankcija, saznaje Radio televizije Srbije (RTS).

Ta kompniija sa većinskim ruskim udelom je saopštila juče da je Ministarstvo finansija SAD izdalo novu, posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu, najkasnije do 8. oktobra ove godine. Iz NIS-a su naveli da je licenca izdata 30. septembra i podsetili da je ta kompanija takođe podnela i dopunu zahteva za uklanjanje sa SDN (Specially designated Nationals) liste. Reč je o, kako je navedeno, dugotrajnom i kompleksnom procesu, a
"Tačno je da su Rusi Amerikancima ponudili 1% akcija NIS-a" Vučić: Nisam siguran da će prihvatiti predlog Moskve

NIS priprema zahtev za još jedno odlaganje primene američkih sankcija

RTS: NIS će uputiti dopunjeni zahtev administraciji SAD za još jednim odlaganjem pune primene sankcija

Rusi imaju svoj predlog za rešenje situacije oko NIS-a

Nis priprema zahtev za još jedno odlaganje primene američkih sankcija

Nis zahteva novo odlaganje sankcija: Sad izdale posebnu licencu koja stupa na snagu od ovog datuma

Vučić: Rusi nude da kupuju deo američke nafte za NIS, ne znam da li će SAD prihvatiti

