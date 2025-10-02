Porto bio na konopcima, na kraju surovo kaznio promašaje Zvezde

U okviru drugog kola Lige Evrope Crvena zvezda propustila veliku šansu da ostane makar neporažena na Dragau, na kraju ostala bez boda protiv Porta - 2:1.

Imala je Crvena zvezda veliku priliku da skine skalp nekadašnjeg prvaka Evrope i lidera portugalskog šampionata Porta, a na kraju je na stadionu „Dragao“ ostala bez ijednog boda – 2:1. U Evropi se greške surovo kažnjavaju, a osetila je na svojoj koži to beogradska ekipa. Kako drugačije objasniti činjenicu da su crveno-beli u drugom poluvremenu bili bolji rival, da je Porto bio na konopcima, a da je kraju osvojio sva tri boda? Posle lošeg početka i još jednog