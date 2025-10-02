Partizan se dogovorio sa plejmejkerom (foto, video)

Sportski žurnal pre 14 minuta
Partizan se dogovorio sa plejmejkerom (foto, video)

Taran Armstrong (23) prošlu sezonu igrao je za razvojni tim Golden Stejt Voriorsa

Australijski plejmejker, igrač Golden Stejt Voriorsa, Taran Armstrong (23), kako javlja australijski Basketbol, potpisao je ugovor sa Partizanom. Očekuje se da klub u narednim danima i zvanično potvrdi transfer. Armstrong dolazi u Beograd kao zamena za Franka Nilikiny, koji je posle kratkog boravka u Partizanu potpisao za Olimpijakos. Spekulacije o Armstrongovom dolasku počele su prošle nedelje posle izjava predsednika Partizana Ostoje Mijailovića da je Partizan
