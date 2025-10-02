Putin „odsvirao kraj“ zapadnom deformisanom poretku

Jasno je da je predsednik Rusije Vladimir Putin u govoru na Valdajskom forumu želeo da naglasi da u ovom trenutku u Ukrajini ruska vojska napreduje i ima stratešku prednost praktično na svim frontovima, kaže za Sputnjik politikolog dr Aleksandar Mitić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

Predsednik Rusije Vladimir Putin obratio se na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“ u Sočiju čija je tema bila „Policentrični svet: Vodič za korisnike“. U izlaganju predsednika Putina posebno je bila upečatljiva njegova samouverenost koja je potpuno u suprotnosti sa onim kako zapadni akteri u ovom trenutku, pre svega oni iz Evropske unije, predstavljaju situaciju, dodaje Mitić. „Druga tačka je isto tako važna, a to je da