Veliki problem za Ukrajinu: Rusi usavršili balističke rakete, Patriot više ne može ništa

ZAPADNI i ukrajinski zvaničnici ističu da je Rusija modernizovala svoje balističke rakete i postala efikasnija u zaobilaženju američkih zenitno-raketnih sistema Patriot, piše Financial Times.

Foto: Shutterstock/Ilustracija Prema navodima lista, koji se poziva na aktuelne i bivše zvaničnike, Ukrajini sve teže polazi za rukom da obori ruske rakete. Ruski projektili u „poslednjim sekundama“ manevrišu tako da izbegavaju američke presretače. Kao „upečatljiv primer“ navedeni su napadi Rusije na ukrajinske objekte za proizvodnju dronova. Financial Times prenosi da su se isporuke američkih raketa-presretača Kijevu usporile, dok je uoči zime uništeno više