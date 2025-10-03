Dronovi ponovo zatvorili nemački aerodrom – prekid saobraćaja u Minhenu

U četvrtak, 2. oktobra, uveče aerodrom u Minhenu (MUC) bio je primoran da obustavi sav saobraćaj nakon što je nemačka kontrola letenja (DFS) prijavila više viđenja dronova u zoni prilaza.

Restrikcije su uvedene u 22:18 po lokalnom vremenu, a ubrzo nakon toga letovi su potpuno obustavljeni. Incident je pogodio skoro 3.000 putnika. After reported drone sightings over Munich Airport earlier this evening the airport remains closed until 0259 UTC this morning. 14 flights were diverted. https://t.co/CFDGoduFWa pic.twitter.com/b5hwFI4xVZ— Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2025 Ukupno 17 polazaka iz Minhena nije realizovano, dok je 15 dolaznih