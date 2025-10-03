Saobraćaj tokom noći bio obustavljen na aerodromu u Minhenu zbog preleta drona

Vazdušni saobraćaj bio je obustavljen noćas na aerodromu u Minhenu zbog preleta drona nepoznatog porekla, izjavio je portparol nemačke policije.

Prema saopštenju aerodroma, 17 letova iz Minhena bilo je otkazano ili preusmereno sinoć, što je pogodilo skoro 3.000 putnika.

Mediji su javili da je saobraćaj ponovo uspostavljen oko 5.00.{image3}

Nekoliko evropskih zemalja prijavilo je upade bespilotnih letelica koji se pripisuju Rusiji.