Uživo "ukrajina će možda morati da ustupi deo teritorije" Putin: Davanje "tomahavka" Kijevu neće promeniti ništa

Alo pre 30 minuta
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Rusija u Ukrajini ne ratuje sa samom Ukrajinom, već sa čitavim NATO savezom i istakao da njegova država proizvodi sopstvenu vojnu opremu, dok se sa ukrajinske strane nalazi ne samo zapadna tehnika, već i instruktori iz zemalja NATO-a.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom o suprotstavljanju ruskim provokacijama. Na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju predsednik Rusije Vladimir Putin izrazio je uverenje da će "kijevski režim" na kraju morati da sedne za pregovarački sto. BLOG UŽIVO: Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je sinoć da će Moskva adekvatno odgovoriti ukoliko
RTS pre 40 minuta
Alo pre 15 minuta
RTV pre 1 sat
RTV pre 1 sat
Blic pre 6 sati
Blic pre 8 sati
