Najavljen novi Bentley Continental Supersports

Auto blog pre 8 minuta
Najavljen novi Bentley Continental Supersports

Kako navodi Carscoops, ova verzija će se pojaviti sa redizajniranim aero body paketom, uz modifikovano oslanjanje i brojne mere za smanjenje težine.

Sem toga, očekuje se da će novi Supersport napustiti plug-in hybrid postavku i pogon na sva četiri točka aktuelnog Continentala GT Speed u korist unapređenog neelektrifikovanog twin-turbo V8 motora koji šalje snagu isključivo na zadnje točkove. Novi model je prvi put prikazan u najavi, otkrivajući neke od njegovih tajni i bučan zvuk njegovog motora. Zvanična objava kompanije ostavlja malo prostora za sumnju u vezi sa novom varijantom: „Povratak kultnog imena je
