Šta nokti mogu da nam otkriju o našem zdravlju

Nokti pomažu da se koža ispod njih zaštiti od povreda, ali su korisni i kad želite da se počešete ili oljuštite mandarine.

Ali šta otkrivaju o vašem zdravlju?

Ne ponestaje narodnih umotvorina o tome kako možete da ocenite sveukupno zdravlje na osnovu izgleda noktiju.

Ideja da su bele mrlje koje se ponekad na njima javljaju, poznate kao leukonihija, znak nedostatka kalcijuma široko je rasprostranjena.

Ali ima li istine u ovim idejama?

Prvo, neke osnove anatomije.

Nokti su produžetak naše kože.

Sačinjeni su od keratina, super tvrdog proteina koji štiti naše prste i vrhove prstiju od udaraca.

Oblik polumeseca u dnu nokta je lunula, koja služi kao „središte rasta" nokta, proizvodeći ćelije koje će jednog dana očvrsnuti u samu ploču nokta.

Ona se nalazi na kutikuli (zanoktica), sloju mrtvih ćelija koji spaja osnovu ležišta nokta sa kožom.

Kutikula nudi dodatnu zaštitu za nokat, zaustavljajući bakterije, gljivice i druge patogene u mestu.

I dok su možda oči prozori u dušu, za doktora nokti umeju da budu prozori u vaše zdravlje .

Lekari mogu da ih iskoriste da vam postave dijagnozu raznih stanja, od dermatoloških problema do bolesti bubrega ili čak autoimunih poremećaja.

Znak nečeg ozbiljnijeg

„Jedna od prvih stvari koje sam naučio na medicini bila je da potražim nešto što se zove botičasti nokti (clubbing), kod kojih postoji odvajanje nokta i samog ležišta nokta", kaže Den Baumgart, lekar opšte prakse i predavač iz neuronauke i fiziologije na Univerzitetu u Bristolu.

Kod botičastih noktiju, ležište nokte smekša i nokti maltene izgledaju kao da „lebde"umesto da budu čvrsto vezani za prst.

Vrhovi prstiju takođe izgledaju predimenzionirano ili naduveno.

„Ovo izaziva neobičnu vrstu natečenog prsta kod kog prst izgleda pomalo kao batak", kaže Baumgart.

Botičasti nokat je znak ekstremno niskog nivoa kiseonika u krvi.

Najčešće se vezuje sa rak pluća, ali može da ukazuje i na infekciju zida srčanih komora i srčanih zalizaka, između ostalog.

Druga stanja kod kojih se primećuje su celijačna bolest, bolesti jetre i infekcije pluća, između ostalih.

„Ako vidite pacijenta sa batičastim noktima, po pravilu se hitno šalju na rendgen, zato što bi u pitanju mogao da bude skriveni rak pluća koji bi to objasnio", kaže Baumgart.

„E sad, to je jedna od prvih stvari koje smo naučili na medicini, ali ja stvarno ne znam zbog čega, zato što sam za 14 godina koliko sam doktor video to samo jednom", dodaje.

Bele mrlje na noktu, poznate kao leukonihija, često se su znak nedostatka vitamina ili minerala.

Međutim, dokazi koji to potkrepljuju su oprečni.

U jednoj studiji u kojoj su učestvovali studenti nije bila ustanovljena korelacija između ovog simptoma ili unosa cinka ili kalcijuma.

Međutim, u izveštaju slučaja o pacijentu sa Kronovom bolešću koji je razvio teški oblik leukonihije na noktima dok je imao nedostatak selenijuma, ona je nestala posle tretmana ovim mineralom.

Generalno gledano, leukonihija je verovatnije da bude posledica udarca u nokat.

Takav trag može da ostane kad udarite nožni prst, prignječite nokat u vrata, od previše manikira ili kad vam padne teški predmet na stopalo.

Ipak, bela diskoloracija nokta može da sugeriše neki skriveni zdravstveni problem.

Na primer, beli tragovi mogu biti znak trovanja teškim metalom poput olova ili arsenika.

Bela diskoloracija nokta može da bude znak psorijaze, hroničnog stanja kože koje izaziva izdignute, upaljene, ljuspičaste delove kože.

Ako čitav nokat pobeli, to bi moglo da ukaže na nedostatak proteina u krvotoku, što opet može da ukaže na bolest bubrega, cirozu jetre ili dijabetes.

„Ako ljudi imaju nizak nivo proteina u krvotoku, to često dovede do toga da čitav nokat pobeli“, kaže Baumgart.

„To obično povezujemo to sa ljudima koji imaju bolest jetre, tako da se traže stvari kao što su ciroza, možda kao rezultat alkoholizma.“

Plavi nokti, s druge strane, znak su da bi telu mogao da nedostaje kiseonik.

To bi mogao da bude znak ozbiljne srčane bolesti ili emfizema i zbog toga treba da idete kod lekara što je pre moguće.

Isti je slučaj i ako vidite tamne linije ispod nokta, jer pored toga što to može biti znak pretrpljenog udarca, može biti i znak subungualnog hematoma, retkog ali ozbiljnog tipa raka kože.

Krvarenje ispod nokta koje ne zaceljuje moglo bi takođe da ukaže na nešto ozbiljnije.

Mogli biste da imate tzv. splinter hemoragije, koja izgledaju kao male crvene krvave crte, slične onome kako zamišljate trn koji vam se zavukao pod nokat,kaže Baumgart.

„To krvarenje ponekad može da ukaže na vaskulitis, koji je inflamacija krvnih sudova. Jedan od glavnih uzroka za to može biti infekcija srčanog zaliska, koja izaziva ove čudne male crvene otoke“, dodaje on.

Getty Images Ima mnogo mogućih uzroka leukonihije, uključujući površinsku povredu od udarca, mada može da bude i znak nečeg opasnijeg

Gljivice

Za druga češća stanja takođe može da se postavi dijagnoza gledanjem u nokte.

Kad pregledaju pacijenta, doktori tipično traže promene u njihovoj boji, debljini i obliku.

Na primer, kod zdravog nokta ležište nokta ispod njega treba da bude ružičasto, sem belih vrhova.

Druge boje bi mogle da ukažu na infekciju samog nokta ili neko skriveno zdravstveno stanje.

„Ako vidite belu ili žutu diskoloraciju na prstima nogu, posebno na noktima prstiju, to je znak gljivične infekcije", kaže Holi Vilkinson, predavačica zaceljenja rana na Univerzitetu u Halu.

Iako u mnogim zemljama, kao što su Amerika i Velika Britanija, možete da kupite bez recepta topical lekove za blagu gljivičnu infekciju nokta, ako prekasno reagujete onda može postati teško za lečenje.

„Mislim da često kad ljudi imaju diskoloraciju nokta ne shvataju da je to infekcija, tako da može da dođe do tačke kad se sve prilično pogorša, i onda moraju da idu kod pedikira", kaže Vilkinson.

Krhki nokti

Oblik nokta takođe može da otkrije neke skrivene zdravstvene probleme.

Zdravi prsti i nokti treba da budu konveksni, što znači da se krive blago prema spolja.

Ne treba da sadrže padine ili kratere.

Ako ih ipak imaju, to može biti znak da imate koilonihiju, stanje kada se nokat zakrivljuje prema unutra, i izgleda tanko i krhko.

U nekim slučajevima, ljudi sa koilonihijom imaju centralno udubljenje u noktu koje je dovoljno duboko da sadrži kapljicu tečnosti, otud se stanje često naziva „kašikasti nokti".

To bi mogao da bude znak anemije, kada telo nema dovoljno zdravih krvnih ćelija prenese kiseonik do tkiva.

Anemiju može da izazove nedostatak gvožđa.

Međutim, to može takođe da bude i znak celijakije.

S druge strane, neke promene u noktu mogu da ukažu na nedostatke hranljivih materija u ishrani.

Neki ljudi imaju horizontalne brazde, poznate kao Boove linije, koje se protežu preko nokta.

Ovo bi moglo da ukaže na nedostatak proteina.

Međutim, ovo obeležje bi takođe mogao da bude znak dijabetesa i periferne vaskularne bolesti - poremećaja koji podrazumeva smanjenu krvnu cirkulaciju do određenih delova tela, obično zbog nagomilavanja masti i holesterola u arterijama, tako da je i dalje važno da to neko pregleda.

„Boove linije mogu da ukažu na nedostatak cinka, dok su krhki nokti znak hipotiroidizma ili nedostatka vitamina B7", kaže Meri Pirson, doktorka u Univerzitetskoj bolnici u Velsu.

„U nekim slučajevima postanemo oprezniji kad ih primetimo, na primer u slučajevima kad smo zabrinuti za ishranu deteta ili kada sumnjamo na neku hroničnu bolest", objašnjava ona.

U drugim slučajevima, na promene noktiju može da utiče i način života.

Na primer ljuštenje noktiju, poznato i kao onihoshizija, dešava se kad se tanki slojevi noktiju bukvalno odvajaju od slobodne ivice nokta i listaju.

„Onihoshizija bi mogla da bude rezultat preteranog pranja ruku, suvoće noktiju, i upotrebe akrilnih i drugih lakova za nokte", kaže Džošua Zajhner, profesor dermatologije u bolnici Maunt Sinai u Njujorku.

Getty Images Za uspešno lečenje gljivične infekciju noktiju može da bude potrebno i do godinu dana

Mogli biste da se zapitate šta je to u noktima što ih čini pokazateljem čovekovog zdravlja.

Jedan od glavnih razloga je taj da su nokti očigledno jedan od malobrojnih delova tela koje možete da vidite od spolja.

„Nokti su praktično produžeci kože, a vaša koža može da vam kaže jako mnogo o tome šta se dešava u vašem telu“, kaže Baumgart.

„Prvi utisak o pacijentu često počinje od prvog susreta, tako da ih vi pregledate cele a krećete od noktiju, očiju i usta i zbog toga su nokti jedna od prvih stvari koje vidimo", kaže on.

Najčešće su promene na noktima bezazlene, i svode se na povredu.

Ipak, ako primetite da su izmene oblika, boje ili teksture dugotrajne, treba potražiti savet lekara.

