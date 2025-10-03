"Bog te blagoslovio, Bobi": Trampa prekinulo Kenedijevo kijanje, pa se našalio: "Nadam se da se nisam upravo zarazio kovidom"

Američki predsednik Donald Tramp našalio se tokom konferencije za medije nakon što je ministar zdravlja i socijalne zaštite Robert F. Kenedi mlađi kinuo.

Dok je odgovarao na pitanje o lekovima na recept, Trampa je prekinulo Kenedijevo kijanje. Tramp je zastao, okrenuo se ka Kenediju i rekao: "Bog te blagoslovio, Bobi". Zatim je dodao: "Nadam se da se nisam upravo zarazio kovidom". Izvršni direktor Fajzera, Albert Burla, takođe je bio prisutan na konferenciji za medije. Tramp se okrenuo ka njemu i rekao - On ima Pakslovid, dajte mi odmah Pakslovid - Misleći na antivirusni lek koji se koristi za lečenje simptoma