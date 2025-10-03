Kenedi kinuo za vreme trampove konferencije: Bog te blagoslovio, Bobi! Nadam se da nisam upravo dobio kovid! (video)

Američki predsednik Donald Tramp našalio se tokom konferencije za novinare nakon što je ministar zdravlja i socijalnih službi Robert F.

Kenedi mlađi kinuo. Dok je odgovarao na pitanje o lekovima na recept, Trampa je prekinulo Kenedijevo kijanje. Tramp je zastao i okrenuo se ka Kenediju, rekavši: „Bog te blagoslovio, Bobi“. Zatim je dodao: „Nadam se da nisam upravo dobio kovid!“ Generalni direktor kompanije Fajzer, Albert Burla, takođe je bio prisutan na konferenciji za novinare. Tramp se okrenuo ka njemu i rekao: „Ima Pakslovid, dajte mi Pakslovid odmah!“ Mislio je na antivirusni lek koji se