Tramp: Mogla bi da uslede otpuštanja i smanjenja projekata ako potraje "šatdaun"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi moglo da dođe do otpuštanja državnih službenika i smanjenja projekata ako se federalna vlada ponovo ne otvori.

- Možda bude otpuštanja, a to je njihova krivica (demokrata u Kongresu). Možemo da smanjimo projekte koje su hteli, omiljene projekte, i oni bi bili trajno ukinuti - rekao je Tramp u intervjuu za OAN televizijsku mrežu, upitan o nedavnom memorandumu Kancelarije za upravljanje i budžet, u kojem je najavljena mogućnost otpuštanja radnika. Tramp je naveo da bi mogao da smanji projekte koji nisu bili odobreni "na pravi način", naglašavajući da će verovatno doneti takve