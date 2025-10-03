Tramp: Mogla bi da uslede otpuštanja i smanjenja projekata ako potraje "šatdaun"

Blic pre 40 minuta
Tramp: Mogla bi da uslede otpuštanja i smanjenja projekata ako potraje "šatdaun"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi moglo da dođe do otpuštanja državnih službenika i smanjenja projekata ako se federalna vlada ponovo ne otvori.

- Možda bude otpuštanja, a to je njihova krivica (demokrata u Kongresu). Možemo da smanjimo projekte koje su hteli, omiljene projekte, i oni bi bili trajno ukinuti - rekao je Tramp u intervjuu za OAN televizijsku mrežu, upitan o nedavnom memorandumu Kancelarije za upravljanje i budžet, u kojem je najavljena mogućnost otpuštanja radnika. Tramp je naveo da bi mogao da smanji projekte koji nisu bili odobreni "na pravi način", naglašavajući da će verovatno doneti takve
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Tramp ukida milijarde donacija za projekte u državama u kojima je izgubio na izborima

Tramp ukida milijarde donacija za projekte u državama u kojima je izgubio na izborima

N1 Info pre 4 sati
Tramp ukida donacije za projekte u državama u kojima je izgubio na izborima

Tramp ukida donacije za projekte u državama u kojima je izgubio na izborima

Radio 021 pre 4 sati
Obustavljen rad savezne vlade SAD: Demokrate i republikanci nisu postigli dogovor o produženju finansiranja

Obustavljen rad savezne vlade SAD: Demokrate i republikanci nisu postigli dogovor o produženju finansiranja

Euronews pre 10 sati
Dolar od 2003. nije bio niži! Odbijena oba predloga privremenog budžeta u SAD

Dolar od 2003. nije bio niži! Odbijena oba predloga privremenog budžeta u SAD

Blic pre 11 sati
Bogoljub Karić posthumno dodelio priznanje Čarliju Kirku

Bogoljub Karić posthumno dodelio priznanje Čarliju Kirku

Nedeljnik pre 14 sati
Tramp spustio loptu Predsednik SAD traži sastanak sa Sijem, sada hoće da razgovara!

Tramp spustio loptu Predsednik SAD traži sastanak sa Sijem, sada hoće da razgovara!

Alo pre 16 sati
Uhapšeni krijumčari nafte

Uhapšeni krijumčari nafte

Vesti online pre 18 sati

Ključne reči

BudžetDonald Tramp

Društvo, najnovije vesti »

Dani turskog filma počeli u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu

Dani turskog filma počeli u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu

Blic pre 0 minuta
Tramp: Mogla bi da uslede otpuštanja i smanjenja projekata ako potraje "šatdaun"

Tramp: Mogla bi da uslede otpuštanja i smanjenja projekata ako potraje "šatdaun"

Blic pre 40 minuta
Vremenska prognoza za petak, 3. oktobar: Oblačno i hladno sa kišom, na planinama sneg

Vremenska prognoza za petak, 3. oktobar: Oblačno i hladno sa kišom, na planinama sneg

Beta pre 2 sata
Naslovne strane za petak, 3. oktobar 2025. godine

Naslovne strane za petak, 3. oktobar 2025. godine

Beta pre 2 sata
Vremeplov: Rođen Sima Milutinović Sarajlija

Vremeplov: Rođen Sima Milutinović Sarajlija

RTV pre 3 sata