Studenti beogradskog FDU pozvali na skup podrške ansamblu Drame narodnog pozorišta

Studenti u blokadi beogradskog Fakuleta dramaskih umetnosti (FDU) su pozvali na skup podrške, u petak, 3. oktobra, ansamblu Drame narodnog pozorišta koji, kako su naveli, odlučno odbacuje novi Pravilnik tog teatra kojim je zaposlenima zabranjeno iznošenje politički stavova.

U njihovoj objavi na Instagramu su pozvali na skup s početkom u 19.00 jer, kako su ukazali, „upravo tog dana stupa na snagu sramni pravilnik – dokument koji Ansambl drame odbija i odlučno odbacuje“. Napisali su i da je „shodno tome, glavni zahtev ansambla Drame narodnog pozorišta je smena predsednika Upravnog odbora narodnog pozorišta Dragoslava Bokana“. „Narod mora da brani svoje narodno pozorište da bi sutradan narodno pozorište moglo da održava našu kulturu i