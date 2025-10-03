Vučić: SAD će uvesti sankcije NIS-u, Rusi to neće nikome da prepuste jer su njihovi interesi politički i ekonomski

Danas pre 27 minuta  |  FoNet
Vučić: SAD će uvesti sankcije NIS-u, Rusi to neće nikome da prepuste jer su njihovi interesi politički i ekonomski

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države uvesti sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), a da će Srbija morati da gleda šta da radi, ali je naveo i da se nada da će doći do „neke vrste dogovora“. „Da mi kažemo – sutra ćemo da nacionalizujemo, oni će da pomere koliko god da hoćemo.

Nadam se da ćemo bez takvih stvari naći neku vrstu dogovora“, rekao je Vučić novinarima u vozu Beograd-Subotica. Vučić je ukazao na razmirice koje su imali lideri zemalja Evropske unije, navodeći da je čak i Belgija protiv oduzimanja imovine. Govoreći o jučerašnjim navodima da je ruska strana ponudila američkoj da kupi deo NIS, Vučić je ocenio da neće Rusi to nikome da prepuste, jer su njihovi interesi politički i ekonomski. „I to je logično, jedino što nije
