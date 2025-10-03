Dodik nakon sastanka sa Putinom: Pripremamo izveštaj za SB UN, Rusija će ga predstaviti

Republika Srpska priprema izveštaj za Savet bezbednosti UN i Rusija će taj izveštaj predstaviti, rekao je večeras predsednik RS Milorad Dodik nakon sastanka u Sočiju sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. "Imao sam sastanak sa ministrom spoljnih poslova Rusije (Sergejom Lavrovom) pre dve do tri sedmice.

Rusija kao garant Dejtonskog sporazuma ima pravo da bude uključena", rekao je Dodik za RTRS. Dodik je podsetio da Rusija predsedava sednicom SB UN u oktobru na čijem dnevnom redu je BiH. "Razgovarali smo šta s naše strane treba da se uradi. Rusija podržava da se strane u BiH dogovaraju. Neprihvatljivo je mešanje u unutrašnje stvari bilo koje zemlje, kao i ono što je do sada urađeno mešanjem nelegitimnog stranca", rekao je Dodik, misleći na visokog predstavnika za