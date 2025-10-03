Dodik nakon sastanka s Putinom: Rusija odbacuje mešanje stranaca u unutrašnje stvari u BiH

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom da Rusija odbacuje mešanje stranaca unutrašnje stvari u BiH i posvećena je dejtonskim principima.

"Rusija podržava dogovor strane i smatra da mešanje stranaca nije način da se održe odnosi komplikovane zajednica kao što je BiH", rekao je Dodik novinarima iz Republike Srpske. On je naveo da je tokom susreta bulo reči o predstojećoj sednici Saveta bezbednosti UN o BiH. "Razgovarali smo šta bi trebalo da uradimo sa naše strane. Mi pripremamo izveštaj koji će reći našu poziciju, a ruska strana će ga prezentovati", rekao je Dodik. On je naveo da je Putin upoznat o