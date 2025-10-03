Pregovori ili ultimatumi: Koliko je realno da Trampov mirovni plan za Gazu da neki rezultat?

Nekoliko dana posle objave, kako kaže američki predsednik, istorijskog plana za mir u Gazi, deluje da su se stvari vratile na prvobitna podešavanja.

Prema nekim izveštajima, Hamas bi mogao da odbije predlog, a ovoj militantnoj grupi, Tramp je danas dao ultimatum, da prihvate sporazum do nedelje, ili se "otvaraju vrata pakla". Poznavaoci prilika koji su govorili za Euronews Srbija nisu optimistični povodom novonastale situaicje i ističu da obe strane moraju da pristanu na mirovni plan da bi on uspeo. Ističu i da ultimatumi nikada ne dovode do željenog ishoda. U jeku proširenih operacija IDF-a američki predsednik