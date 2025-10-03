Tramp dao hamasu rok! Ako do ovog dana ne prihvati američki mirovni plan za Gazu - sledi Pakao kakav niko nije video

Blic pre 2 sata
Tramp dao hamasu rok! Ako do ovog dana ne prihvati američki mirovni plan za Gazu - sledi Pakao kakav niko nije video

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dao je militantnoj grupi Hamas čvrst rok da prihvati američki mirovni plan za Gazu, i upozorio da će, ukoliko to ne učini, "nastati pravi pakao".

Tramp je u petak na svojoj platformi "Truth Social" napisao da dogovor mora biti postignut do 18.00 po američkom vremenu - u nedelju, javlja "Bi-Bi-Si". On je upozorio da će, ako se ovaj sporazum ne postigne, "uslediti pakao protiv Hamasa". "Pakao, kakav niko nikada ranije nije video", naveo je Tramp. On je istakao da je Hamas, pored tragičnih gubitaka, dobio poslednju šansu da preživi, zahvaljujući mirovnom sporazumu koji su podržale velike sile Bliskog istoka i
