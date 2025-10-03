Vučić: Verujem da SAD idu na sankcije NIS-u, Rusi ne žele da prepuste vlasništvo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da će SAD ići na to da uvedu sankcije NIS-u, da se on žestoko protivi nacionalizaciji tog preduzeća bez dogovora sa ruskom stranom, a da Rusi jednostavno ne žele da prepuste vlasništvo u NIS-u.

Odgovarajući na pitanje novinara do kada je rok do kada se može očekivati odgovor Amerikanaca u vezi sa sankcijama NIS-a, Vučić je odgovorio da "nema ništa od toga, ići će oni sa sankcijama, a mi ćemo gledati, da vidimo šta da radimo". "Da mi kažemo, sutra ćemo da nacionalizujemo, oni će da pomere koliko god da hoće. Nadam se da ćemo naći rešenja bez takvih stvari, neku vrstu dogovora. Ne možemo da uzimamo imovinu tek tako. U redu da zamrzneš, ali ne možeš da