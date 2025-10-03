Vučić: Verujem da SAD idu na sankcije NIS-u, Rusi ne žele da prepuste vlasništvo

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Vučić: Verujem da SAD idu na sankcije NIS-u, Rusi ne žele da prepuste vlasništvo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da će SAD ići na to da uvedu sankcije NIS-u, da se on žestoko protivi nacionalizaciji tog preduzeća bez dogovora sa ruskom stranom, a da Rusi jednostavno ne žele da prepuste vlasništvo u NIS-u.

Odgovarajući na pitanje novinara do kada je rok do kada se može očekivati odgovor Amerikanaca u vezi sa sankcijama NIS-a, Vučić je odgovorio da "nema ništa od toga, ići će oni sa sankcijama, a mi ćemo gledati, da vidimo šta da radimo". "Da mi kažemo, sutra ćemo da nacionalizujemo, oni će da pomere koliko god da hoće. Nadam se da ćemo naći rešenja bez takvih stvari, neku vrstu dogovora. Ne možemo da uzimamo imovinu tek tako. U redu da zamrzneš, ali ne možeš da
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić: Tražimo rešenje da katakombe ispod stare železničke stanice u Beogradu predstavimo građanima

Vučić: Tražimo rešenje da katakombe ispod stare železničke stanice u Beogradu predstavimo građanima

Beta pre 45 minuta
Vučića otkrio kada će biti gotov Moravski koridor i najavio produžetak auto-puta ka Arilju i Ivanjici

Vučića otkrio kada će biti gotov Moravski koridor i najavio produžetak auto-puta ka Arilju i Ivanjici

Morava info pre 10 minuta
Vučić: Tražimo rešenje da katakombe ispod stare železničke stanice u Beogradu predstavimo građanima

Vučić: Tražimo rešenje da katakombe ispod stare železničke stanice u Beogradu predstavimo građanima

Radio sto plus pre 25 minuta
Vučić o sankcijama NIS-u: Amerikanci neće prihvatiti ponudu Rusa VIDEO

Vučić o sankcijama NIS-u: Amerikanci neće prihvatiti ponudu Rusa VIDEO

B92 pre 1 sat
Vučić: SAD će uvesti sankcije NIS-u, neće biti kupovine goriva na kantice

Vučić: SAD će uvesti sankcije NIS-u, neće biti kupovine goriva na kantice

Jugmedia pre 2 sata
Mićin o Železničkoj stanici u Novom Sadu: Neophodni dodatni radovi pre ponovnog puštanja u rad

Mićin o Železničkoj stanici u Novom Sadu: Neophodni dodatni radovi pre ponovnog puštanja u rad

NIN pre 1 sat
"Rusi neće dozvoliti preuzimanje NIS-a!" Predsednik Srbije o predlogu da se kupuje američka nafta

"Rusi neće dozvoliti preuzimanje NIS-a!" Predsednik Srbije o predlogu da se kupuje američka nafta

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeRusijanaftna industrija srbijesad

Politika, najnovije vesti »

Odbor za pravosuđe prihvatio predloge zakona o izvršiteljima i sudskim taksama

Odbor za pravosuđe prihvatio predloge zakona o izvršiteljima i sudskim taksama

RTV pre 34 minuta
Macut sa Mickoskim o unapređenju bilateralnih odnosa i ekonomskoj saradnji

Macut sa Mickoskim o unapređenju bilateralnih odnosa i ekonomskoj saradnji

RTV pre 30 minuta
Istinomer: Vučić ove godine imao 300 nastupa na televiziji

Istinomer: Vučić ove godine imao 300 nastupa na televiziji

Beta pre 25 minuta
Vučić: Tražimo rešenje da katakombe ispod stare železničke stanice u Beogradu predstavimo građanima

Vučić: Tražimo rešenje da katakombe ispod stare železničke stanice u Beogradu predstavimo građanima

Beta pre 45 minuta
Vučević povodom otvaranja brze pruge od Novog Sada do Subotice: Menja sliku Srbije

Vučević povodom otvaranja brze pruge od Novog Sada do Subotice: Menja sliku Srbije

Blic pre 15 minuta