Putin : posledice po Srbiju mogu biti stravične, pogledajte Ukrajinu (VIDEO)

Na pitanje istoričara Aleksandra Rakovića iz Srbije šta misli o pokušajima Zapada da organizuju obojenu revoluciju, Putin je odgovorio: "Situaciju u Srbiji pokušavaju da destabilizuju preko omladine.

Sa mladim ljudima treba voditi dijalog, što Vučić i pokušava. Snage koje ih guraju na ulicu žele da srpski narod strada još više" -jasan je bio Vladimir Putin. On se složio sa ocenama da Zapad pokušava da na silu smeni vlast u Srbiji, a to na kraju može dovesti do stravičnih posledica, najbolji primer je Ukrajina. Obojene revolucije ne vode ničemu dobrom, treba ostati u okvirima ustavnih normi - zaključio je Putin. Evo šta je Putin rekao: GZS