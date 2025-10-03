Završena funkcionalna testiranja sistema automackog upravljanja u tunelima Laz i Munjino brdo

Glas Zapadne Srbije pre 3 sata
Završena funkcionalna testiranja sistema automackog upravljanja u tunelima Laz i Munjino brdo

(Požega) u tunelima Laz i Munjino brdo, u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja, u periodu od 29.09. - 02.10.2025.g.

Funkcionalna ispitivanja su izvršena u prisustvu predstavnika relavantnih institucija i sertifikovanih tela iz delokruga nadležnosti, odgovornog izvođača radova, nadzornog organa na projektu, stručnog osoblja ispred Investitora JP „Putevi Srbije“, kao i predstavnika MUP – Sektora za vanredne situacije i Komisije za tehnički pregled. Funkcionalno testiranje SCADA sistema obuhvatilo je simulacije stvarnih scenarija vanrednih situacija (saobraćajna nezgoda, požar,
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

Nezgoda, požar ili dim u tunelu - ovo pomaže u hitnim situacijama: Završena testiranja sistema automatskog upravljanja u…

Nezgoda, požar ili dim u tunelu - ovo pomaže u hitnim situacijama: Završena testiranja sistema automatskog upravljanja u tunelima Laz i Munjino Brdo

RINA pre 30 minuta
Danas se uspostavlja saobraćaj na auto-putu kod Požege: Završena testiranja sistema automatskog upravljanja u tunelima Laz i…

Danas se uspostavlja saobraćaj na auto-putu kod Požege: Završena testiranja sistema automatskog upravljanja u tunelima Laz i Munjino Brdo (FOTO)

RINA pre 24 minuta
Završena testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo – saobraćaj se uspostavlja u podne

Završena testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo – saobraćaj se uspostavlja u podne

Zoom UE pre 1 sat
Završena testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo: Evo kada kreće saobraćaj

Završena testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo: Evo kada kreće saobraćaj

B92 pre 1 sat
Završena testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo, u podne uspostavljanje saobraćaja

Završena testiranja u tunelima Laz i Munjino brdo, u podne uspostavljanje saobraćaja

Telegraf pre 1 sat
Danas od podneva normalizacija saobraćaja na deonici auto-puta od Pakovraća do Požege

Danas od podneva normalizacija saobraćaja na deonici auto-puta od Pakovraća do Požege

Morava info pre 4 sati
Ponovo se puštaju u saobraćaj tuneli Laz i Munjino brdo

Ponovo se puštaju u saobraćaj tuneli Laz i Munjino brdo

Biznis.rs pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PožegaMUPPutevi Srbijevanredna situacijapožar

Ekonomija, najnovije vesti »

Investitor "Beograda na vodi" ima novi projekat u Ulcinju

Investitor "Beograda na vodi" ima novi projekat u Ulcinju

Kamatica pre 5 minuta
Uzgajivači goveda ukazuju na problem nedostatka hrane za stoku

Uzgajivači goveda ukazuju na problem nedostatka hrane za stoku

RTV pre 15 minuta
Lučić: Ovo će za Telekom biti rekordna godina sa prihodom grupe od 2,2 milijarde evra

Lučić: Ovo će za Telekom biti rekordna godina sa prihodom grupe od 2,2 milijarde evra

RTV pre 15 minuta
Privredna komora Srbije i Beograd domaćini Poslovnog i komorskog foruma Zapadnog Balkana 7. oktobra

Privredna komora Srbije i Beograd domaćini Poslovnog i komorskog foruma Zapadnog Balkana 7. oktobra

Ekapija pre 5 minuta
Novo poglavlje razvoja kompleksa Airport City: Predstavljena nova poslovna kula ,,Tower 1”

Novo poglavlje razvoja kompleksa Airport City: Predstavljena nova poslovna kula ,,Tower 1”

Story pre 10 minuta