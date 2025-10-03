Završena funkcionalna testiranja sistema automackog upravljanja u tunelima Laz i Munjino brdo

(Požega) u tunelima Laz i Munjino brdo, u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja, u periodu od 29.09. - 02.10.2025.g.

Funkcionalna ispitivanja su izvršena u prisustvu predstavnika relavantnih institucija i sertifikovanih tela iz delokruga nadležnosti, odgovornog izvođača radova, nadzornog organa na projektu, stručnog osoblja ispred Investitora JP „Putevi Srbije“, kao i predstavnika MUP – Sektora za vanredne situacije i Komisije za tehnički pregled. Funkcionalno testiranje SCADA sistema obuhvatilo je simulacije stvarnih scenarija vanrednih situacija (saobraćajna nezgoda, požar,