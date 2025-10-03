Aerodrom dobio SENIOR OAZU (FOTO)

Na Aerodromu je otvorena senior oaza, kutak za najstarije sugrađane.

Opremljena je spravama za rekreaciju, terenom za boćenje i klupama sa šahovskim tablama. Grad Kragujevac u saradnji sa preduzećem “Šumadija” d.o.o. realizovao još jedan projekat – senior oazu i to u naselju Aerodrom. “U naselju Aerodrom završeno je uređenje još jedne senior oaze, prostora namenjenog našim najstarijim sugrađanima sa ciljem da im se obezbede uslovi za aktivno provođenje slobodnog vremena, druženje i rekreaciju na otvorenom”, istakao je član Gradskog