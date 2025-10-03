Bez akademije, stručno prenose posetiocima znanja iz umetnosti Savremena galerija Subotica obučava volontere za rad u kulturi! (foto)

Savremena galerija Subotica, kao jedna od najreprezentativnijih secesijskih građevina u Subotici, svake godine obeležava brojne događaje, sećanja na značajne arhitekte, na Svetski dan secesije i brojne umetničke događaje, organizovanjem vođenja publike kroz Palatu Rajhl, brojne manifestacije o bogatoj kulturnoj tradiciji Grada, arhitekturi, enterijerima građevina, zanimljivim fasadama i drugim tematskim predavanjima i tribinama za zainteresovane posetioce, za šta