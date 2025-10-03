Domaća valuta stabilna: Zvanični srednji kurs danas je 117,1620 dinara za evro

Kurir pre 48 minuta
Zvanični srednji kurs danas je 117,1620 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1569 dinara za evro. Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i nego na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.
