Kurs danas 117,1620 dinara za evro

NOVI SAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1620 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar niži je za 0,1 odsto i iznosi 99,9420 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru viši je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 6,1 odsto, a od početka godine za 12,5 odsto.