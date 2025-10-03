Jak zemljotres pogodio sinoć bih! Epicentar kod Bugojna, a osetio se i dalje!

Zemljotres jačine 3,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je sinoć područje Bugojna.

Kako je objavio Kliks, potres se dogodio u 23:40 časova i registrovan je sedam kilometara od Bugojna, na dubini od 10 kilometara. Za sada nema informacija o povređenim osobama ili materijalnoj šteti. Kako je navedeno, podrhtavanje tla osetilo se i kod Zenice, Livna i Kiseljaka. (Kurir.rs/ Klix/Preneo: V.M.)