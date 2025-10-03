Puštena u rad treća deonica od Novog Sada do Subotice: Vojvodina brzom prugom povezana sa Beogradom u minutima, nova investiciona klima

Danas je otvorena treća deonica brze pruge Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice.

Ovaj istorijski infrastrukturni poduhvat, dug 108 kilometara, predstavlja jedno od najvećih ulaganja u saobraćajnu mrežu u regionu. Država Srbija ovim projektom ulazi u red zemalja sa prugom koja omogućava kretanje vozova brzinom do 200 kilometara na sat, što je do skoro delovalo nedostižno. Na novoj deonici izgrađeni su mostovi, vijadukti, nadvožnjaci, podvožnjaci, ali i prvi ekodukti u Srbiji, koji će omogućiti životinjama siguran prelazak preko pruge. Uloženi su