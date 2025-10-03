N1 Direktno: Ekspresno otvaranje brze pruge

N1 Info pre 21 minuta  |  N1 Beograd
N1 Direktno: Ekspresno otvaranje brze pruge

Ako bi izbori bili sada - ko bi pobedio? Najnovije istraživanje NSPM-a za septembar 2025. pokazuje da je onih protiv aktuelnog režima više, ali da je to šarenoliko- studenti, levica i desnica, proevropski i probriksovski, suverenisti, pa i oni koji su protiv vlasti, ali još uvek ne znaju za koga.

Da li je vlast u poslednjih pola godine potrošila sve adute samo da bi usporila pad podrške? O tome šta govore brojevi i kako izgleda politički pejzaž govori naš gost Đorđe Vukadinović. Predsednik Vučić svečano je otvorio brzu prugu Beograd-Subotica, ali da li je Srbija zaista spremna za vozove velikih brzina? Da li će pruga moći da funkcioniše pri najavljenih 200 km/h ili će bezbednosni i infrastrukturni problemi značiti ograničenja i nove troškove? Koliko je
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vukadinović: Srpsko društvo se sada nalazi u fazi agonije

Vukadinović: Srpsko društvo se sada nalazi u fazi agonije

N1 Info pre 1 sat
„Nova“ piše: „Propagandni šou na šinama“

„Nova“ piše: „Propagandni šou na šinama“

Nova pre 1 sat
Puštena u rad treća deonica od Novog Sada do Subotice: Vojvodina brzom prugom povezana sa Beogradom u minutima, nova…

Puštena u rad treća deonica od Novog Sada do Subotice: Vojvodina brzom prugom povezana sa Beogradom u minutima, nova investiciona klima

Kurir pre 4 sati
Mesarović: Brza pruga simbol modernizacije Srbije, jačanja prijateljstva sa Mađarskom

Mesarović: Brza pruga simbol modernizacije Srbije, jačanja prijateljstva sa Mađarskom

RTV pre 5 sati
Puštena u rad treća deonica od novog sada do Subotice: Vojvodina brzom prugom povezana sa Beogradom u minutima

Puštena u rad treća deonica od novog sada do Subotice: Vojvodina brzom prugom povezana sa Beogradom u minutima

Mondo pre 5 sati
Ko je istoričar iz Beograda koji je Putina pitao šta misli o „obojenoj revoluciji“ u Srbiji

Ko je istoričar iz Beograda koji je Putina pitao šta misli o „obojenoj revoluciji“ u Srbiji

Nova pre 5 sati
Vlast danas otvara prugu Novi Sad - Subotica, stanične zgrade u lošem stanju

Vlast danas otvara prugu Novi Sad - Subotica, stanične zgrade u lošem stanju

Radio 021 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaIzboriĐorđe Vukadinović

Društvo, najnovije vesti »

Teretnjaci čekaju dva sata, bez zadržavanja na putničkim terminalima: Na naplatnim stanicama nema zadržavanja

Teretnjaci čekaju dva sata, bez zadržavanja na putničkim terminalima: Na naplatnim stanicama nema zadržavanja

Blic pre 21 minuta
Ko i zašto šalje lažne dojave o bombama: Jučerašnji jezivi mejl poslat iz ove evropske zemlje

Ko i zašto šalje lažne dojave o bombama: Jučerašnji jezivi mejl poslat iz ove evropske zemlje

Blic pre 31 minuta
Ubačen Molotovljev koktel u automobil brata Spasoja Vulevića, smenjenog komandanta SAJ-a

Ubačen Molotovljev koktel u automobil brata Spasoja Vulevića, smenjenog komandanta SAJ-a

Danas pre 1 minut
Student Pravnog: Protest 1. novembra biće „lična karta“ svakog građanina Srbije

Student Pravnog: Protest 1. novembra biće „lična karta“ svakog građanina Srbije

Danas pre 1 sat
Vršilac dužnosti uprvnika Dragoljub Bajić: Narodno pozorište neće raditi 3 nedelje zbog bezbednosti publike i zaposlenih

Vršilac dužnosti uprvnika Dragoljub Bajić: Narodno pozorište neće raditi 3 nedelje zbog bezbednosti publike i zaposlenih

Blic pre 1 sat