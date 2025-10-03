Zvezda na skeneru Kurira Vasilije Kostov je položio ispit, bio je najbolji: Naivni Učena i kiks Seola skupo koštali crveno-bele…

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su na gostujućem terenu od Porta 1:2, u utakmici drugog kola Lige Evropa.

Porto je poveo golom Vilijama Gomeša iz jedanaesterca u osmom minutu, a izjednačio je Vasilije Kostov u 33. minutu. Pobedu Portu doneo je Rodrigo Mora u 89. minutu. Pred vama su fudbaleri Crvene zvezde na skeneru Kurira. Mateus 7 Odbranio je sve što je bilo do njega. Nije kriv ni za jedan gol koji je primio protiv Porta. Fantastična intervencija u 48. minutu, kada je ušao u šut mladom Mori koji je bio u gol šansi. Imao je dve uspešne odbrane i dva istrčavanja.