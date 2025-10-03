Poginuo devetnaestogodišnjak u saobraćajnoj nezgodi

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u selu Skorenovac, u opštini Kovin, u kojoj je stradao devetnaestogodišnji vozač.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je mladić, dok je upravljao automobilom marke "škoda", iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta. Prilikom izletanja sa kolovoza, automobil u kom se nalazio nesrećni momak udario je u drvo koje se nalazilo pored. Uprkos brzoj intervenciji Hitne pomoći, povrede koje je zadobio bile su kobne i on je preminuo na licu mesta. Policija je obavila uviđaj, a telo stradalog momka