"Vasa odigrao ključnu ulogu, jedan je od najtalentovanijih u Srbiji": Milojević o Zvezdinom dragulju Kostovu

Posle poraza Zvezde od Porta, primljenim golom u 89. minutu, trener crveno-belih Vladan Milojević naglasio je previše promašaja kao ključan razlog neuspeha na stadionu Dragao. "Individualno posle utakmice ne bih hteo da pričam o igračima, a što se tiče koncentracije, fudbal se igra 90 i kusur minuta.

Greške su deo igre. Penal smo mogli da izbegnemo i mislim da nije trebalo da ga bude. Imali smo dva zicera i mogli bismo da kažemo da je i tad bio pad koncentracije ekipe Portoa. Morali smo da damo gol, međutim - loša postavka kod primljenog gola, pad koncentracije, dolazak do umora... Šta bi bilo kad bi bilo, iluzorno je o tome pričati". Zašto je Zvezda u završnici meča primila gol iz kontranapada pri pozitivnom rezultatu? "Primili smo gol iz kontre zbog niza