Ovog puta sneg je stvarno iznenadio putare: Nestajala struja, voda, a šteta će se tek sabirati

N1 Info pre 1 sat  |  Žana Bulajić
Ovog puta sneg je stvarno iznenadio putare: Nestajala struja, voda, a šteta će se tek sabirati

Malo ko ga je očekivao, ali je sneg pao prvih dana oktobra i izazvao velike probleme.

Tolike da je u Ivanjici i Novoj Varoši proglašena vanredna situacija. Veći deo Nove Varoši nije tokom prepodneva imao ni struju ni vodu. Štab za vanredne situacije saopštava da su svi veći putevi u Srbiji prohodni i da su njihove ekipe imale nekoliko intervencija. Napadalo za nekoliko sati u Ivanjiici i Lučanima skoro 20 centimetara snega. Pod naletom snega polomljeno je drveće, a grane koje su padale oštetile su dalekovode, te su bez struje ostala okolna sela... U
