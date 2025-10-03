Kolaps i uArilju zbog snega, na delu teritorije uvedena vanredna situacija: Meštani nekoliko sela ostali bez struje Arilje - Jake snežne padavine nisu zaobišle ni opštinu Arilje, a na delu teritorije proglašena je vanredna situacija. - Najteže je u selima Dobrače, Bjeluša Brekovo, Visoka, Radoševo i Kruščica gde je preko 1500 meštana bez struje. Sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na sanaciji štete nastale padanjem drveća i oštećenjem dalekovoda, ⁠rekao je za