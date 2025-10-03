Kolaps i uArilju zbog snega, na delu teritorije uvedena vanredna situacija: Meštani nekoliko sela ostali bez struje

RINA pre 48 minuta
Kolaps i uArilju zbog snega, na delu teritorije uvedena vanredna situacija: Meštani nekoliko sela ostali bez struje
Kolaps i uArilju zbog snega, na delu teritorije uvedena vanredna situacija: Meštani nekoliko sela ostali bez struje Arilje - Jake snežne padavine nisu zaobišle ni opštinu Arilje, a na delu teritorije proglašena je vanredna situacija. - Najteže je u selima Dobrače, Bjeluša Brekovo, Visoka, Radoševo i Kruščica gde je preko 1500 meštana bez struje. Sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na sanaciji štete nastale padanjem drveća i oštećenjem dalekovoda, ⁠rekao je za
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Ovaj put sneg je stvarno iznenadio putare: Nestajala struja, voda, a šteta će se tek sabirati

Ovaj put sneg je stvarno iznenadio putare: Nestajala struja, voda, a šteta će se tek sabirati

N1 Info pre 8 minuta
Vanredna situacija zbog snega: Kolaps u tri opštine, bez struje Golija i Brus

Vanredna situacija zbog snega: Kolaps u tri opštine, bez struje Golija i Brus

Nedeljnik pre 48 minuta
Kolaps i u Arilju zbog snega, na delu teritorije uvedena vanredna situacija: Meštani nekoliko sela ostali bez struje

Kolaps i u Arilju zbog snega, na delu teritorije uvedena vanredna situacija: Meštani nekoliko sela ostali bez struje

RINA pre 43 minuta
Proglašena vanredna situacija u srpskom gradu: Više od 1.500 građana bez struje

Proglašena vanredna situacija u srpskom gradu: Više od 1.500 građana bez struje

Alo pre 23 minuta
Vanredna situacija u tri opštine zbog snega

Vanredna situacija u tri opštine zbog snega

N1 Info pre 58 minuta
Na delu teritorije opštine Arilje proglašena je vanredna situacija

Na delu teritorije opštine Arilje proglašena je vanredna situacija

Glas Zapadne Srbije pre 58 minuta
Haos u ovom mestu u Srbiji, napadalo više od 20 centimetara snega! Lomi se drveće, padaju grane...

Haos u ovom mestu u Srbiji, napadalo više od 20 centimetara snega! Lomi se drveće, padaju grane...

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Snegvanredna situacijaArilje

Društvo, najnovije vesti »

Održan i treći štajk zaposlenih u novosadskoj Jovinoj gimnaziji

Održan i treći štajk zaposlenih u novosadskoj Jovinoj gimnaziji

Danas pre 54 minuta
Srbijavode u pripravnosti zbog obilnih padavina

Srbijavode u pripravnosti zbog obilnih padavina

Danas pre 38 minuta
Ne dozvolite da vam loše vreme pokvari putovanje: Ovi gradovi su još lepši po kiši

Ne dozvolite da vam loše vreme pokvari putovanje: Ovi gradovi su još lepši po kiši

Danas pre 48 minuta
Zbog snega vanredna situacija u tri opštine

Zbog snega vanredna situacija u tri opštine

Danas pre 44 minuta
Upozorenje AMSS: Problemi zbog snega i vetra u planinskim predelima

Upozorenje AMSS: Problemi zbog snega i vetra u planinskim predelima

Danas pre 1 sat