Princ Vilijam: Kad postanem kralj, promeniću monarhiju

Britanski princ Vilijam je rekao da će uneti promene u monarhiju kada postane kralj, u razgovaru sa glumcem Judžinom Levijem u Vindzoru.

Izvori iz Bakingemske palate kažu da princ od Velsa ni u jednom ranijem intervjuu nije bio otvoren kao u ovom, prenosi BBC na srpskom. "Slobodno mogu da kažem da je promena na mom dnevnom redu", odgovorio je stariji sin Čarlsa i Dajane na pitanje kako vidi sebe u ulozi budućeg kralja. "Promena koja će doneti dobro i radujem joj se, uživaću u tome. Ne plašim se promena, to je ono što me uzbuđuje, ideja da mogu da unesem neke novine. Ne previše radikalne, ali promene