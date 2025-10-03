Kad postanem kralj, promeniću monarhiju, kaže princ Vilijam

BBC News pre 16 minuta | Danijela Relf - BBC,

AppleTV+/PA Princ Vilijam i glumac i voditelj Judžin Levi popili su po pivo u lokalnom pabu

Princ od Velsa je rekao da će uneti promene u monarhiju kada postane kralj, u razgovaru sa glumcem Judžinom Levijem u Vindzoru, za emisiju The Reluctant Traveller na Apple TV+.

Izvori iz Bakingemske palate kažu da princ Vilijam ni u jednom ranijem intervjuu nije bio otvoren kao u ovom.

„Slobodno mogu da kažem da je promena u mom dnevnom redu", odgovorio je stariji sin Čarlsa i pokojne Dajane na pitanje kako vidi sebe u ulozi budućeg kralja.

„Promena koja će doneti dobro i radujem joj se, uživaću u tome.

„Ne plašim se promena, to je ono što me uzbuđuje, ideja da mogu da unesem neke novine.

„Ne previše radikalne, ali promene za koje mislim da moraju da se dese."

AppleTV+/PA Razgovor glumca Judžina Levija i princa Vilijama u dvorcu Vindzor

Princ Vilijam je na intervju sa Levijem došao na električnom trotinetu, što je glumca iznenadilo.

Volim ovako da se krećem po dvorcu, rekao mu je britanski prestolonaslednik.

Rekao je i da obožava serijal filmova „Američka pita" - komičnih filmova o odrastanju u kojima je Levi igrao oca glavnog lika Džima Levenstina (glumio ga je Džejson Bigs).

Tokom obilaska nekih od najlepših prostorija dvorca, princ Vilijam je govorio i o porodičnoj istoriji.

„Ako niste pažljivi, istorija može da vam bude teret i sidro, zbog čega ćete se osećati kao da vas guši i previše ograničava.

„I mislim da je važno živeti u sadašnjosti."

Princ Vilijam naglašava važnost tradicije, ali kaže da se ne plaši da razmišlja o tradiciji i promenama i preispituje se kako bi monarhija mogla da ostane relevantna.

„Postoje tačke kada pogledate tradiciju i pitate se, da li je to i danas prikladno?

„Da li je to i dalje ispravna stvar? Da li i dalje radimo i imamo najveći uticaj koji bismo mogli da imamo?

„Dakle, volim da preispitujem stvari, to je ono što zapravo ciljam."

Tokom intervjua, voditelj i princ su šetali po ogromnom imanju dvorca, a društvo im je pravio porodični pas Orla.

Razgovarali su o porodici, deci, uticaju medija i kako je biti navijač Fudbalskog kluba Aston Vile, premijerligaša Birmingema.

Jedna od tema koja je provejavala tokom celog razgovora bila je i zdravstveno stanje njegovog oca, kralja Čarlsa Trećeg i njegove supruge, Kejt Midlton, za koju je rečeno da se izborila sa rakom.

„Briga ili stres oko porodičnih stvari - to me prilično preplavljuje", rekao je princ.

AppleTV+/PA Princ Vilijam i Judžin Levi u šetnji po imanju dvorca Vindzor, a društvo im je pravila Orla

Vilijam je odveo glumca u pab „Dve pivare" blizu Vindzorskog zamka.

Levi je naručio Ginis, a princ Vilijam slatkasto pivo, sa mirisom jabuke.

To je neformalno okruženje u kojem je princ delovao opušteno, posebno kada je pričao o njegovoj porodici i kako su se njegova deca nosila sa tim dok im je majka bila bolesna.

„Trudimo se da im pružimo sigurnost i potrebnu zaštitu", rekao je Leviju.

„Mi smo veoma otvorena porodica, razgovaramo o stvarima koje nas muče i stvarima koje nas brinu, ali nikada ne znate kakve posledice to može da ostavi.

„Zato je važno da budemo tu jedni za druge i da na neki način uverimo decu da je sve u redu."

Getty Images Princ Vilijam, princ Džordž, Katarina, princeza od Velsa, princ Luj i princeza Šarlot posmatraju prelet aviona povodom 80. godišnjice Dana pobede u pobedi u maju 2025.

Hari pomenut usput

U intervjuu nije bilo reči o njegovom odnosu sa bratom, princom Harijem.

Ali ga je Vilijam pomenuo kada ga je voditelj upitao o iskustvu odrastanja u kraljevskoj porodici uz intenzivnu pažnju javnosti sa kojom su se suočavali njegovi majka i otac.

„Nadam se da se nećemo vratiti nekim praksama iz prošlosti u kojima smo Hari i ja odrasli.

„I učiniću sve što mogu da se pobrinem da ne nazadujemo u toj situaciji."

Levi je za BBC rekao da je bio iznenađen koliko je princ bio iskren tokom intervjua.

„Za mene je to bio samo razgovor. Nisam o tome razmišljao kao o nekoj vrsti vesti", rekao je.

„Govorio mi je šta misli i mogli smo malo da porazgovaramo. Bio je to potpuno nadrealan dan za mene."

Dok su princ i glumac dovršavali pivo, zaokružujući dan druženja, Villijam je rekao da želi da stvori svet na koji će njegov sin bio ponosan.

„Znate, život je poslat da i nas testira i svakako ponekad može da bude izazovan, a sposobnost da to prevaziđemo je ono što nas čini onima što jesmo.

„Veoma sam ponosan na moju ženu i oca, zbog toga kako su se nosili sa celom prošlom godinom.

„Moja deca su se takođe sjajno snašla", rekao je Vilijam.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.03.2025)