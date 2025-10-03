Na Kopaoniku padaju „krpe“ s neba, na Zlatiboru sneg napravio haos

Nova pre 7 minuta  |  Autor: RTS
Na Kopaoniku padaju „krpe“ s neba, na Zlatiboru sneg napravio haos

Crveno meteo-upozorenje je i danas na snazi u južnim i centralnim delovima Srbije zbog obilnih padavina.

U nižim predelima može pasti više od 100 litara kiše po kvadratnom metru. Na najvišim planinskim vrhovima se očekuje preko pola metra snega. Na Kopaoniku je, prema poslednjim merenjima, visina snega 45 centimetara, duva olujni vetar brzinom 54 kilometra na sat. Temperatura se spustila na minus četiri stepena. Prilaz Kopaoniku iz pravca Brusa je prohodan, ali pod teretom vlažnog snega na putu ima oborenih stabala pa se saobraćaj odvija usporeno i potreban je oprez u
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Planine zavejane tokom noći: Sneg padao na Goliji, Kopaoniku, Torniku...

Planine zavejane tokom noći: Sneg padao na Goliji, Kopaoniku, Torniku...

Radio 021 pre 12 minuta
Sneg pada i na jugu Srbije

Sneg pada i na jugu Srbije

Južne vesti pre 7 minuta
Sneg zatrpao delove Srbije! Putevi blokirani, drveće puca, sela bez struje: Neverovatni prizori, a danas će tek vejati…

Sneg zatrpao delove Srbije! Putevi blokirani, drveće puca, sela bez struje: Neverovatni prizori, a danas će tek vejati (foto,video)

Blic pre 12 minuta
(Mapa) vozila u Beogradu mile, ove dve tačke su kritične: Kiša u glavnom gradu danas neće prestati da pada: Pogledajte kakvo…

(Mapa) vozila u Beogradu mile, ove dve tačke su kritične: Kiša u glavnom gradu danas neće prestati da pada: Pogledajte kakvo je stanje u saobraćaju (foto)

Blic pre 2 minuta
Od vejavice jedva se vidi put! Ovako od jutros izgleda okolina Kruševca, vozači oprez

Od vejavice jedva se vidi put! Ovako od jutros izgleda okolina Kruševca, vozači oprez

Telegraf pre 2 minuta
Službe već čiste puteve na planinama, meštani ne pamte veći sneg u oktobru na Goliji

Službe već čiste puteve na planinama, meštani ne pamte veći sneg u oktobru na Goliji

N1 Info pre 17 minuta
RHMZ izdao upozorenje - u kojim delovima Srbije se danas očekuju obilne padavine

RHMZ izdao upozorenje - u kojim delovima Srbije se danas očekuju obilne padavine

N1 Info pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZlatiborKopaonikSneg

Društvo, najnovije vesti »

Planine zavejane tokom noći: Sneg padao na Goliji, Kopaoniku, Torniku...

Planine zavejane tokom noći: Sneg padao na Goliji, Kopaoniku, Torniku...

Radio 021 pre 12 minuta
Razmaženi i razočarani

Razmaženi i razočarani

Peščanik pre 7 minuta
Sneg pada i na jugu Srbije

Sneg pada i na jugu Srbije

Južne vesti pre 7 minuta
U Beogradu počelo grejanje, apel građanima da imaju strpljenje

U Beogradu počelo grejanje, apel građanima da imaju strpljenje

NIN pre 12 minuta
Cena besplatnog javnog prevoza u Beogradu vozi ka pola milijarde evra godišnje

Cena besplatnog javnog prevoza u Beogradu vozi ka pola milijarde evra godišnje

Ekapija pre 7 minuta