Na Kopaoniku padaju „krpe“ s neba, na Zlatiboru sneg napravio haos

Crveno meteo-upozorenje je i danas na snazi u južnim i centralnim delovima Srbije zbog obilnih padavina.

U nižim predelima može pasti više od 100 litara kiše po kvadratnom metru. Na najvišim planinskim vrhovima se očekuje preko pola metra snega. Na Kopaoniku je, prema poslednjim merenjima, visina snega 45 centimetara, duva olujni vetar brzinom 54 kilometra na sat. Temperatura se spustila na minus četiri stepena. Prilaz Kopaoniku iz pravca Brusa je prohodan, ali pod teretom vlažnog snega na putu ima oborenih stabala pa se saobraćaj odvija usporeno i potreban je oprez u