Zbog snega vanredna situacija u tri opštine, u pojedinim krajevima prekidi u snabdevanju strujom i vodom

RTS pre 21 minuta
Crveno meteo-upozorenje je na snazi u južnim i centralnim delovima Srbije zbog obilnih padavina. U nižim predelima može pasti više od 100 litara kiše po kvadratnom metru. Na najvišim planinskim vrhovima se očekuje preko pola metra snega. Vanredno u Ivanjici, Novoj Varoši, Medveđi. Na pojedinim putevima zbog vlažnog snega ima oborenih stabala, pa je potreban oprez u vožnji. Problema ima i u snabdevanju električnom energijom na Goliji i na području opštine Brus.

Na Divčibare se ne može bez zimske opreme Policija ne dozvoljava vožnju bez zimske opreme na prilazima Divčibarama, javlja reporter RTS-a. Nekoliko autobusa koji su prevozili decu pokušalo je da se spusti sa planine, ali nisu uspeli zbog stabala koja su se preprečila na putu, pa su se vratili na planinu. Izveštaj Mihajla Jevtića iz Valjeva Izveštaj Dragoslava Gogića iz Brusa Izveštaj Danijele Manić Stojilković iz Vranja Do Crne Trave nemoguće doći ni iz jednog
Najviše snega na Kopaoniku, zavejani putevi u planinskim predelima, domaćinstva bez struje; Todorović: Uskoro porast…

(Mapa) alarm u crvenom, RHMZ šalje hitna SMS upozorenja: Danas još hladnije i još jača kiša i sneg, ova 2 dela Srbije…

Da mu vreme nije – nije! Šta sneg u oktobru predskazuje, znali su naši naši stari – pogledajte

Kiša napravila kolaps u Beogradu: Pogledajte kakve su gužve ovog popodneva u prestonici (Foto)

Saobraćajni kolaps u Beogradu: Vozila stoje u kolonama, kiša dodatno otežava situaciju

(Mape) da li već sutra možemo na sankanje: I skijanje?! Evo gde je sve i koliko snega napadalo i da li će se zadržati i za…

(Mape) da li već sutra možemo na sankanje: I skijanje?! Evo gde je sve i koliko snega napadalo i da li će se zadržati i za…

Upozorenje AMSS: Problemi zbog snega i vetra u planinskim predelima

NUNS i međunarodne organizacije zahtevaju istragu zbog pretnji novinarima Nove i Blica

Đaci pri povratku sa ekskurzije na Divčibarama zaglavljeni u snegu, intervenisala Gorska služba spasavanja

Protest ispred Ministarstva spoljnih poslova u znak podrške studentu koji je išao ka Gazi

Cenzolovka: OEBS u analizi kandidata za Savet REM-a potvrdio argumente civilnog društva

