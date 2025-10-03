Zbog snega vanredna situacija u tri opštine, u pojedinim krajevima prekidi u snabdevanju strujom i vodom

Crveno meteo-upozorenje je na snazi u južnim i centralnim delovima Srbije zbog obilnih padavina. U nižim predelima može pasti više od 100 litara kiše po kvadratnom metru. Na najvišim planinskim vrhovima se očekuje preko pola metra snega. Vanredno u Ivanjici, Novoj Varoši, Medveđi. Na pojedinim putevima zbog vlažnog snega ima oborenih stabala, pa je potreban oprez u vožnji. Problema ima i u snabdevanju električnom energijom na Goliji i na području opštine Brus.

Na Divčibare se ne može bez zimske opreme Policija ne dozvoljava vožnju bez zimske opreme na prilazima Divčibarama, javlja reporter RTS-a. Nekoliko autobusa koji su prevozili decu pokušalo je da se spusti sa planine, ali nisu uspeli zbog stabala koja su se preprečila na putu, pa su se vratili na planinu. Izveštaj Mihajla Jevtića iz Valjeva Izveštaj Dragoslava Gogića iz Brusa Izveštaj Danijele Manić Stojilković iz Vranja Do Crne Trave nemoguće doći ni iz jednog