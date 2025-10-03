Sneg paralisao delove Srbije, u Novoj Varoši, Arilju, Ivanjici i Medveđi proglašena vanredna situacija

Sputnik pre 18 minuta
Sneg paralisao delove Srbije, u Novoj Varoši, Arilju, Ivanjici i Medveđi proglašena vanredna situacija

Oktobarski sneg napravio je pometnju u Srbiji. Putevi su paralisani zbog visine snežnog pokrivača a saobraćaj otežavaju grane koje su popadale na kolovoz. Osim velike količine padavina problem je i nestanak struje u mnogim mestima, zbog čega je u tri opštine, Nova Varoš, Arilje, Ivanjica i Medveđa proglašena vanredna situacija.

Na čitavoj teritoriji opštine Nova Varoš proglašena je vanredna situacija zbog snega koji pada skoro 24 sata i izaziva ogromne probleme. Kako je naveo predsednik opštine Branko Bjelić, više od 80 odsto teritorije je trenutno bez struje. "A sam grad je trenutno bez vode. Uspeli smo jutros rano da osposobimo dalekovod koji ide prema Šaponjića vrelu tako da će donji deo grada vodu dobiti u naredna dva, tri sata”, rekao je Bjelić. U ivanjičkom kraju putevi su
