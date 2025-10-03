Sneg napravio haos u Srbiji: Vanredna situacija u četiri opštine, na Kopaoniku 40 santimetara snega

Nova pre 1 sat  |  Autor: Agencije
Sneg napravio haos u Srbiji: Vanredna situacija u četiri opštine, na Kopaoniku 40 santimetara snega

Zbog snega koji je pao danas, opštine Medveđa, Ivanjica, Arilje i Nova Varoš uvele su vanrednu situaciju, preneli su mediji.

Zbog obilnog snega koji je u poslednja 24 sata padao na teritoriji Arilja, na delu opštine proglašena je vanredna situacija, rekao je predsednik opštine Predrag Maslar. „Najteže je u selima Dobrače, Bjeluša Brekovo, Visoka, Radoševo i Kruščica gde je preko 1.500 meštana bez struje. Sve raspoložive ekipe su na terenu i rade na sanaciji štete nastale padanjem drveća i oštećenjem dalekovoda“, rekao Maslar. On je dodao da je u poslepodnevnim satima zasedao Štab za
