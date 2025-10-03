Vanredno u četiri opštine zbog snega: "Crnotravci praktično odsečeni od sveta"

Crveni meteo-alarm zbog obilnih padavina na snazi je u južnim i centralnim delovima Srbije, a vanredno stanje je u Ivanjici, Novoj Varoši, Medveđi i u delu opštine Arilje gde je bez struje oko 1.500 ljudi, javila je Radio-televizija Srbije.

Na pojedinim putevima zbog vlažnog snega ima oborenih stabala, pa je potreban oprez u vožnji, a reporeri RTS javljaju da problema ima i u snabdevanju električnom energijom na Goliji i na području opštine Brus. Policija ne dozvoljava vožnju bez zimske opreme na prilazima Divčibarama, a nekoliko autobusa koji su prevozili decu pokušalo je da se spusti sa planine, ali nisu uspeli zbog stabala koja su se preprečila na putu, pa su se vratili na planinu, javlja reporter