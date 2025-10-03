Vanredno u četiri opštine zbog snega: "Crnotravci praktično odsečeni od sveta"

Euronews pre 31 minuta  |  Autor: FoNet
Vanredno u četiri opštine zbog snega: "Crnotravci praktično odsečeni od sveta"

Crveni meteo-alarm zbog obilnih padavina na snazi je u južnim i centralnim delovima Srbije, a vanredno stanje je u Ivanjici, Novoj Varoši, Medveđi i u delu opštine Arilje gde je bez struje oko 1.500 ljudi, javila je Radio-televizija Srbije.

Na pojedinim putevima zbog vlažnog snega ima oborenih stabala, pa je potreban oprez u vožnji, a reporeri RTS javljaju da problema ima i u snabdevanju električnom energijom na Goliji i na području opštine Brus. Policija ne dozvoljava vožnju bez zimske opreme na prilazima Divčibarama, a nekoliko autobusa koji su prevozili decu pokušalo je da se spusti sa planine, ali nisu uspeli zbog stabala koja su se preprečila na putu, pa su se vratili na planinu, javlja reporter
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Zbog snega proglašena vanredna situacija u Medveđi, problemi i u Crnoj Travi

Zbog snega proglašena vanredna situacija u Medveđi, problemi i u Crnoj Travi

Južne vesti pre 46 minuta
Sneg izazvao velike probleme: Vanredna situacija u Novoj Varoši, delu Arilja i Ivanjici

Sneg izazvao velike probleme: Vanredna situacija u Novoj Varoši, delu Arilja i Ivanjici

Ozon press pre 1 sat
Smrzavanje i tokom čitave noći! Oglasio se RHMZ: Noćas oblačno i hladno, uz slabu kišu na planinama sneg nastavlja da pada

Smrzavanje i tokom čitave noći! Oglasio se RHMZ: Noćas oblačno i hladno, uz slabu kišu na planinama sneg nastavlja da pada

Dnevnik pre 1 sat
Poznat datum početka Miholjskog leta: Vremenska prognoza Ivana Ristića do kraja oktobra

Poznat datum početka Miholjskog leta: Vremenska prognoza Ivana Ristića do kraja oktobra

Mondo pre 1 sat
Sneg napravio haos u Srbiji: Vanredna situacija u četiri opštine, na Kopaoniku 40 santimetara snega

Sneg napravio haos u Srbiji: Vanredna situacija u četiri opštine, na Kopaoniku 40 santimetara snega

Nova pre 2 sata
Kiša neće stati! U ovim delovima Srbije liće kao iz kabla, RHMZ izdao novo upozorenje: U tri grada proglašena vanredna…

Kiša neće stati! U ovim delovima Srbije liće kao iz kabla, RHMZ izdao novo upozorenje: U tri grada proglašena vanredna situacija, pašće i do 60 cm snega

Blic pre 2 sata
Proglašena vanredna situacija na delu opštine Arilje, preko 1.500 građana bez struje

Proglašena vanredna situacija na delu opštine Arilje, preko 1.500 građana bez struje

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSMedveđaVanredno stanjeIvanjicaSnegAriljeDivčibareCrna travaelektricna energija

Društvo, najnovije vesti »

Teretnjaci čekaju dva sata, bez zadržavanja na putničkim terminalima: Na naplatnim stanicama nema zadržavanja

Teretnjaci čekaju dva sata, bez zadržavanja na putničkim terminalima: Na naplatnim stanicama nema zadržavanja

Blic pre 21 minuta
Ko i zašto šalje lažne dojave o bombama: Jučerašnji jezivi mejl poslat iz ove evropske zemlje

Ko i zašto šalje lažne dojave o bombama: Jučerašnji jezivi mejl poslat iz ove evropske zemlje

Blic pre 31 minuta
Ubačen Molotovljev koktel u automobil brata Spasoja Vulevića, smenjenog komandanta SAJ-a

Ubačen Molotovljev koktel u automobil brata Spasoja Vulevića, smenjenog komandanta SAJ-a

Danas pre 1 minut
Student Pravnog: Protest 1. novembra biće „lična karta“ svakog građanina Srbije

Student Pravnog: Protest 1. novembra biće „lična karta“ svakog građanina Srbije

Danas pre 1 sat
Vršilac dužnosti uprvnika Dragoljub Bajić: Narodno pozorište neće raditi 3 nedelje zbog bezbednosti publike i zaposlenih

Vršilac dužnosti uprvnika Dragoljub Bajić: Narodno pozorište neće raditi 3 nedelje zbog bezbednosti publike i zaposlenih

Blic pre 1 sat