Princ Vilijam: Zaštita porodice najvažnija, težiću modernizaciji monarhije

LONDON – Britanski Princ Vilijam izjavio je da mu je zaštita porodice bila najvažnija kada su njegova supruga princeza Ketrin (Kejt) od Velsa i otac, kralj Čarls, oboleli od raka, i najavio da će kao budući suveren težiti modernizaciji monarhije. U razgovoru za kanadsku emisiju glumca Judžina Levija, britanski prestolonaslednik rekao je da se ponekad oseća „preplavljeno” porodičnim problemima, navodeći da će svoje potomke štititi od prekomerne medijske izloženosti,