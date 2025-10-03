Princ Vilijam: Zaštita porodice najvažnija, težiću modernizaciji monarhije

Politika pre 3 sata
Princ Vilijam: Zaštita porodice najvažnija, težiću modernizaciji monarhije

„Šteta koju izloženost medijima može naneti porodičnom životu je nešto što sam sebi obećao da se neće dogoditi mojoj porodici” – rekao je britanski prestolonaslednik

LONDON – Britanski Princ Vilijam izjavio je da mu je zaštita porodice bila najvažnija kada su njegova supruga princeza Ketrin (Kejt) od Velsa i otac, kralj Čarls, oboleli od raka, i najavio da će kao budući suveren težiti modernizaciji monarhije. U razgovoru za kanadsku emisiju glumca Judžina Levija, britanski prestolonaslednik rekao je da se ponekad oseća „preplavljeno” porodičnim problemima, navodeći da će svoje potomke štititi od prekomerne medijske izloženosti,
