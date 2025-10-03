Na današnji dan: Rođen Jesenjin, nastala Kraljevina Jugoslavija, SOS postao međunarodni signal za pomoć

Pregled najznačajnijih dešavanja kroz istoriju u svetu i kod nas na današnji dan, 3. oktobar.

1226 - Umro je italijanski fratar Đovani Bernardone, poznat kao Franjo Asiški, osnivač rimokatoličkog Franjevačkog reda. 1796 - Predvođeni vladikom Petrom I Petrovićem Njegošem, Crnogorci su na Krusima porazili višestruko brojnije snage skadarskog paše Mahmuta Bušatlije koji je poginuo u toj bici. 1824 - Skupština Meksika je donela Ustav, prema kojem je država postala nezavisna federativna republika pod nazivom Sjedinjene Države Meksika. 1866 - Mirovnim ugovorom u