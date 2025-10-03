Protest podrške aktivisti Ognjenu Markoviću u Beogradu ispred Ambasade Izraela

RTS pre 20 minuta
Protest podrške aktivisti Ognjenu Markoviću u Beogradu ispred Ambasade Izraela

Grupa studenata i građana okupila se danas ispred Ministarstva spoljnih poslova u znak podrške studentu Fakulteta likovnih umetnosti Ognjenu Markoviću, aktivisti na jednom od brodova humanitarne flotile Sumud, koju su izraelske snage presrele na putu za Gazu. Protestna šetnja do Ambasade Izraela.

Grupa studenata i građana okupila se danas ispred Ministarstva spoljnih poslova u znak podrške studentu Fakulteta likovnih umetnosti Ognjenu Markoviću, aktivisti na jednom od brodova humanitarne flotile Sumud, koja je presretnuta na putu za Gazu. Nakon okupljanja, krenuli su u protestnu šetnju Ulicom kneza Miloša ka, kako su najavili, Dedinju i izraelskoj ambasadi. Saobraćaj nije obustavljen, a regulišu ga patrole saobraćajne policije. Protestnom šetnjom
