Protest podrške aktivisti Ognjenu Markoviću u Beogradu ispred Ambasade Izraela

Grupa studenata i građana okupila se danas ispred Ministarstva spoljnih poslova u znak podrške studentu Fakulteta likovnih umetnosti Ognjenu Markoviću, aktivisti na jednom od brodova humanitarne flotile Sumud, koju su izraelske snage presrele na putu za Gazu. Protestna šetnja do Ambasade Izraela.

