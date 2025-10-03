Protestna šetnja ka Ambasadi Izraela zbog studenta sa presretnute flotile za Gazu

Nedeljnik pre 3 sata
Protestna šetnja ka Ambasadi Izraela zbog studenta sa presretnute flotile za Gazu

Grupa studenata i građana krenula je večeras u protestnu šetnju od Ministarstva spoljnih poslova ka Ambasadi Izraela na Dedinju, u znak podrške studentu Fakulteta likovnih umetnosti (FLU) Ognjenu Markoviću, prenosi portal N1 navode agencije FoNet.

Marković je među aktivistima na brodovima humanitarne flotile „Sumud“, koja je presretnuta na putu za Gazu. Studenti koji večeras protestuju se u ovom momentu nalaze ispred ambasade Izraela. Učesnici protesta nose zastave Palestine, Fakulteta likovnih umetnosti i Zbora Stari grad, dok saobraćajna policija reguliše saobraćaj ispred kolone.
Ključne reči

IzraelPalestinaGaza

